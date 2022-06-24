Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,73 -0,0205 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Восстановление государства с нуля: в Мининфраструктуры объяснили, какие составляющие будут охватывать план восстановления Украины после победы в войне
Восстановление государства с нуля: в Мининфраструктуры объяснили, какие составляющие будут охватывать план восстановления Украины после победы в войне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12480

В Украине создадут геоинформационную систему мониторинга повреждений и разрушений из-за российской агрессии

В Украине создадут геоинформационную систему мониторинга повреждений и разрушений из-за российской агрессии

КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации экспериментального проекта по мониторингу нанесенных повреждений и разрушений по регионам Украины в результате вооруженной агрессии россии на основе геоинформационной системы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Предусмотрена реализация в 2022 году экспериментального проекта по мониторингу нанесенных повреждений и разрушений по регионам Украины в результате вооруженной агрессии российской федерации на основе геоинформационной системы. Утвержден Порядок реализации указанного проекта», – написал Мельничук.

Дополнение

ЮНЕСКО отмечает, что, согласно новым подсчетам, с начала войны на территории Украины 152 культурные объекты были частично или полностью разрушены.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.