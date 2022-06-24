В Украине создадут геоинформационную систему мониторинга повреждений и разрушений из-за российской агрессии

КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации экспериментального проекта по мониторингу нанесенных повреждений и разрушений по регионам Украины в результате вооруженной агрессии россии на основе геоинформационной системы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Предусмотрена реализация в 2022 году экспериментального проекта по мониторингу нанесенных повреждений и разрушений по регионам Украины в результате вооруженной агрессии российской федерации на основе геоинформационной системы. Утвержден Порядок реализации указанного проекта», – написал Мельничук.

Дополнение

ЮНЕСКО отмечает, что, согласно новым подсчетам, с начала войны на территории Украины 152 культурные объекты были частично или полностью разрушены.