Международные соревнования «Игры Воинов»: создана рабочая группа для подготовки сборной команды Украины
КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины создал рабочую группу по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участию в 2022 году в международных спортивных соревнованиях «Игры Воинов». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Создана рабочая группа по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2022 году в международных спортивных соревнованиях «Игры Воинов». Утвержден план мероприятий по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины», - написал Мельничук.
Дополнение
Украина получила приглашение для участия в Warrior Games (Игорь Воинов).
В этом году Игры Воинов состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports на курорте Walt Disney вблизи Орландо, штат Флорида, с 16 по 29 августа 2022 года. Каждая команда может выставить около 40 спортсменов.
Warrior Games – это спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или болезни во время выполнения боевых задач.
Добавим
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщал, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей из рф и беларуси.