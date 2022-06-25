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Кирби: США сосредоточены на том, чтобы Украина могла защищать себя

Кирби: США сосредоточены на том, чтобы Украина могла защищать себя

Джон Кирби

Источник: АР

КИЕВ. 25 июня. УНН. Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Киев может самостоятельно распоряжаться военной помощью, поступающей от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил украинской службе “Голоса Америки”, что США “сосредоточены на том, чтобы Украина могла и в дальнейшем защищать себя и свой суверенитет”.

Кирби, недавно ставший координатором из стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, заявил, что с тех пор как россия вторглась в Украину 24 февраля, США оказали ей помощь в размере около 6 миллиардов долларов, включая военную технику, такую ​​как реактивные системы залпового огня HIMARS.

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“Украина сама определяет, какие операции они будут проводить. Они имеют право распоряжаться материалами, получаемыми от США. Теперь они принадлежат им. Это украинская собственность, и они будут решать, как ее использовать”, — заявил Кирби.

Напомним

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​“до середины июля”.

Источник: УНН
Теги: США, военная помощь, война с Россией
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