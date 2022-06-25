Кирби: США сосредоточены на том, чтобы Украина могла защищать себя

КИЕВ. 25 июня. УНН. Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Киев может самостоятельно распоряжаться военной помощью, поступающей от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил украинской службе “Голоса Америки”, что США “сосредоточены на том, чтобы Украина могла и в дальнейшем защищать себя и свой суверенитет”.

Кирби, недавно ставший координатором из стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, заявил, что с тех пор как россия вторглась в Украину 24 февраля, США оказали ей помощь в размере около 6 миллиардов долларов, включая военную технику, такую ​​как реактивные системы залпового огня HIMARS.

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“Украина сама определяет, какие операции они будут проводить. Они имеют право распоряжаться материалами, получаемыми от США. Теперь они принадлежат им. Это украинская собственность, и они будут решать, как ее использовать”, — заявил Кирби.

Напомним

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​“до середины июля”.