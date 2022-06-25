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В рф отстранили нескольких ключевых генералов от командования в Украине - британская разведка

В рф отстранили нескольких ключевых генералов от командования в Украине - британская разведка

российский генерал Сергей Суровикин

КИЕВ. 25 июня. УНН. Высшее командование россии с начала июня отстранило нескольких генералов от ключевых командных должностей в войне против Украины. Как информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter, российские силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин, передает УНН.

Детали

Сообщается, что среди отстраненных генералов – командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, а также и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который ранее исполнял обязанности главного оперативного командующего.

Цитата

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении россии на Донбассе", - говорится в заявлении.

Там отметили, что карьера Суровикина на протяжении более тридцати лет сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Напомним

Как писал УНН, главного командующего российского вторжения в Украину генерала Александра Дворникова отстранили от командования.

Источник: УНН
Теги: война
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