Уход ВСУ из Северодонецка: в Нацгвардии объяснили причину

КИЕВ. 25 июня. УНН. Выход из Северодонецка потребовался, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению. Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский, передает УНН.

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«Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизнь наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города. Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла», – рассказал Старский.

По его словам, операция по уходу продолжалась несколько дней, а уход на укрепленные позиции поможет ВСУ в будущем.

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«Если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же самом Лисичанске, имеющем и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой находились мы», - пояснил он.

Напомним

24 июня началась операция по выходу украинских военных из Северодонецка.