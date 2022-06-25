Россия возобновила обстрелы "Искандерами" с территории Беларуси

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ночью российские войска из “Искандеров” нанесли ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Также из Беларуси впервые были применены бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

“Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» с этой страны”, – пишет пресс-служба.

Детали

Отмечается, что на северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам - "Искандер" и "Точка-У.

Также были применены по целям, расположенным на западе Украины крылатые ракеты "Калибр" морского базирования

На южном направлении оккупанты применили ракеты "ОНИКС".

Командование отмечает, что Х-22, Оникс, Искандер, являются сложными целями для ПВО, которые находятся на вооружении наших бойцов. Скорость "Оникс" и Х-22 составляет более 3 тысяч км/ч, а ракеты "Искандер" улетают по баллистической траектории.

Дополнение

Главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины.