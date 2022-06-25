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Борис Джонсон опасается, что Украину заставят заключить "плохой мир" с рф

Борис Джонсон опасается, что Украину заставят заключить "плохой мир" с рф

Борис Джонсон

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украина может столкнуться с давлением со стороны россии с целью заключения мирного соглашения, которое не отвечает интересам Киева. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что на это повлияют экономические последствия в Европе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости…Поэтому давление будет расти, чтобы побудить - может быть, принудить - украинцев к плохому миру", - заявил Джонсон.

Детали

Он добавил, что последствия того, что российский диктатор владимир путин сможет добиться своего в Украине – станут "долгосрочной экономической катастрофой".

Дополнение

Ранее Джонсон заявил, что российский диктатор владимир путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез, он намерен сравнять с землей украинские города.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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