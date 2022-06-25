Угрозы другим государствам - это все, что осталось россии, - Кулеба

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter заявил, что "угрозы другим государствам — это все, что осталось россии". Об этом сообщает УНН.

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В своем твите Дмитрий Кулеба отметил, что Молдова получает угрозы со стороны кремля, поскольку теряет влияние на страны после своей провальной политики.

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"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из москвы. Угрозы другим государствам — это все, что осталось россии после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении", - заявил министр МИД.

Чиновник отметил, что такие угрозы москвы "свидетельствуют о слабости россии".

Напомним

Угрозы россии бомбить посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом.