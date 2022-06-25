Парламент будет работать в турборежиме, чтобы до 2025 года Украина выполнила все обязательства по членству в ЕС, - Стефанчук

КИЕВ. 25 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время национального телерадиомарафона "Единые Новости" сообщил, что парламент будет работать в турборежиме, чтобы до 2025 года Украина выполнила все обязательства для членства в ЕС. Об этом информирует УНН.

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Стефанчук отметил, что во время каденции их созыва Парламента принят 81 законодательный акт, связан исключительно с европейской интеграцией.

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“И это абсолютный рекорд. Последний день недавнего заседания ознаменовался четырьмя такими законами. Это Стамбульская конвенция, это Антикоррупционная стратегия и это два Закона в сфере экологии, связанные с вывозом отходов и вопросами, связанными с лесами”, — сказал председатель ВРУ.

Чиновник подчеркнул, что после принятия таких решений Украина получит целый ряд директив ЕС, в в соответствии с которых нужно принять законодательные акты.

“Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов”, — отметил Спикер украинского Парламента и добавил, что таких актов будет около сотни, и Верховная Рада Украины должна имплементировать их в правовое поле Украины.

По словам Руслана Стефанчука, Парламент будет делать все для того, чтобы 2025 год стал годом, когда Украина выполнит все обязательства, чтобы стать членом ЕС.

“За Парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к по нему будем идти, включая всем известный турборежим”, — подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Для полного получения членства, обеим странам требуются “Копенгагенские критерии”.