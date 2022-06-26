До полноправного вступления в ЕС Украине нужно победить и отстроиться – Стефанишина

КИЕВ. 26 июня. УНН. Министерша по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина должна вступать в Европейский Союз именно тогда, когда будет чувствовать себя сильной и мощной. Об этом чиновница сообщила в эфире национального марафона “Единые новости”, передает УНН.

Подробности

Стефанишина заверил, что для полного вступления в ЕС нужно победить войну с россией и отстроить страну.

Цитата

«До того момента, как мы будем чувствовать, что мы действительно будем сильной и мощной страной ЕС, нам не нужно спешить туда вступать. Надо победить – мы верим в наше ВСУ, и нужно отстроить наше государство», – сказала Стефанишина.

Министерша назвала временные термины "относительными". По ее словам, это может быть пять лет, это может быть и семь лет.

«На момент, когда из’появилось окно возможностей подать заявку на членство, у нас все было готово. И это такой золотой натовский стандарт: надо быть готовым ко всему", - добавила Стефанишина.

Напомним

Парламент будет работать в турборежиме, чтобы до 2025 года Украина выполнила все обязательства’для членства в ЕС.