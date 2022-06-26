Борис Джонсон хочет пригласить Зеленского в Великобританию

КИЕВ. 25 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского в октябре в королевство. В планах посетить королеву Елизаветы II. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Times, передает УНН.

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Как отмечается, кроме визита в королеву, Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии, которая состоится в Бирмингеме.

Джонсон надеется посредством визита Зеленского повысить собственный рейтинг, который неуклонно снижается в результате скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит в первые волны пандемии коронавируса. В то же время, The Sunday Times не исключает, что в случае продолжения войны в Украине Зеленский не будет покидать страну.

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