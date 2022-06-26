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В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы - мэр

КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация - впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.

Очевидцы говорят о 4 “прилетах”.

Добавим

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение временно оккупирована Херсонская область и АР Крым.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрывы
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