Новости: Политика
26 июня 2022, 06:46 • Юрий Свиридюк • 196815
В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы - мэр
КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Об этом информирует УНН.
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"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация - впоследствии", - говорится в сообщении.
Напомним
Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.
Очевидцы говорят о 4 “прилетах”.
Добавим
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение временно оккупирована Херсонская область и АР Крым.
Источник: УНН
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