В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы - мэр

КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Об этом информирует УНН.

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"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация - впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.

Очевидцы говорят о 4 “прилетах”.

Добавим

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение временно оккупирована Херсонская область и АР Крым.