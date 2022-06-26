ЦРУ и спецподразделения США координируют поставки оружия Киеву, - The New York Times

КИЕВ. 26 июня. УНН. О передаче разведданных и обучении украинских военных, пишет The New York Times, передает УНН.

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Как отмечает издание, участвуют в этом и представители других стран НАТО. Большая часть работает на базах в ФРГ, Франции и Британии, но есть те, кто находится в Киеве.

Цитата

“Способность Украины уничтожить российских оккупантов зависит от помощи мировых стран. В частности, помощь скрытой сети иностранных спецназовцев и шпионов”, — говорится в статье.

По данным NYT, эти специалисты консультируют украинские войска из штабов в других частях страны или удалены через зашифрованную связь’связи.

Напомним

Первый авиационный удар с территории Беларуси: разведка считает, что рф не оставляет попыток втянуть белорусов в войну с Украиной.