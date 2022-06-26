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шойгу приехал к российским военным, которые воюют в Украине

шойгу приехал к российским военным, которые воюют в Украине

сергей шойгу

КИЕВ. 26 июня. УНН. министр обороны рф сергей шойгу приехал проинспектировать российские войска, задействованные в  войне в Украине. Об этом сообщило министерство обороны рф в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.

Детали 

Также шойгу вручил российским военнослужащим государственные награды – медали "Золотая Звезда" героя российской федерации и ордена мужества.

Напомним 

По информации министра обороны россии сергея шойгу, общее количество пленных военнослужащих Украины якобы составляет около 6,5 тыс. человек. Также он заявил, что россия захватила 97% территории Луганской области, в том числе контролирует жилые кварталы города Северодонецк.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, оккупация, война с Россией
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