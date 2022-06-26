шойгу приехал к российским военным, которые воюют в Украине
сергей шойгу
КИЕВ. 26 июня. УНН. министр обороны рф сергей шойгу приехал проинспектировать российские войска, задействованные в войне в Украине. Об этом сообщило министерство обороны рф в Telegram, информирует УНН.
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"министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.
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Также шойгу вручил российским военнослужащим государственные награды – медали "Золотая Звезда" героя российской федерации и ордена мужества.
Напомним
По информации министра обороны россии сергея шойгу, общее количество пленных военнослужащих Украины якобы составляет около 6,5 тыс. человек. Также он заявил, что россия захватила 97% территории Луганской области, в том числе контролирует жилые кварталы города Северодонецк.