шойгу приехал к российским военным, которые воюют в Украине

КИЕВ. 26 июня. УНН. министр обороны рф сергей шойгу приехал проинспектировать российские войска, задействованные в войне в Украине. Об этом сообщило министерство обороны рф в Telegram, информирует УНН.

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"министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.

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Также шойгу вручил российским военнослужащим государственные награды – медали "Золотая Звезда" героя российской федерации и ордена мужества.

Напомним

По информации министра обороны россии сергея шойгу, общее количество пленных военнослужащих Украины якобы составляет около 6,5 тыс. человек. Также он заявил, что россия захватила 97% территории Луганской области, в том числе контролирует жилые кварталы города Северодонецк.