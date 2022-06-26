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Это четкое послание путину: Шольц встретился с Байденом на полях саммита G7

Это четкое послание путину: Шольц встретился с Байденом на полях саммита G7

КИЕВ. 26 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом "Большой семерки" (G7) провел встречу с президентом США Джо Байденом, пишет УНН.

Цитата

"Мы остаемся едиными, мы стоим вместе. Это наше четкое послание президенту путину. Хорошо принимать вас здесь на G7, президент Джо Байден”, - написал Шольц в Twitter.

Ранее

В ночь на 26 июня президент США Джо Байден прибыл на саммит стран "Большой семерки" в Германию.

По прибытии он анонсировал введение эмбарго на импорт российского золота.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ответить россии большими санкциями из-за утреннего ракетного удара по Киеву.

Источник: УНН
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