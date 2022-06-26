«Ответим» за ночные обстрелы – Арестович

КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина ответит российским оккупантам за ночные обстрелы гражданской инфраструктуры. Об этом написал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем Facebook, пишет УНН.

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«Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам», - написал советник главы ОП, комментируя ракетные удары по Киеву.

Напомним

Сегодня около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек.

Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.