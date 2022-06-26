Рашисты говорят, пытаются захватить членов команды ОП в Луганской области. В команде Зеленского ответили

КИЕВ. 26 июня. УНН. Российские оккупанты утверждают, что пытаются захватить членов команды Офиса Президента Украины в Лисичанске Луганской области, пишет УНН.

Детали

Так, росСМИ в воскресенье сообщили, что вроде бы несколько «чиновников Офиса президента Украины Владимира Зеленского находятся в Лисичанске», и местными боевиками «принимаются меры по их задержанию».

УНН связался с народным депутатом Украины, заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой, которая, согласно ее соцсетям, находилась в Луганской области совсем недавно.

Нардеп сообщила, что она в порядке и ее безопасности ничего не угрожает.

«Ситуация тяжелая, но контролируемая. Наши силы безопасности и обороны противостоят врагу, в несколько раз превосходящему количественно. Работаю с военными и гражданскими, все вместе, боремся», – говорит Безугла.

Она подтвердила, что находится на востоке Украины.

В Офисе президента УНН сообщили, что "ситуацию выясняют".