Белый дом анонсировал новые санкции против рф: Байден обсудит их на саммите G7

КИЕВ. 27 июня. УНН. "Группа семи" (G7) по итогам саммита опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям против рф, сообщили в Белом доме, пишет УНН.

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"Сегодня в Германии президент Байден встретится с лидерами "Группы семи" и президентом Зеленским, чтобы продолжить выполнение нашего непреклонного, единого обязательства поддерживать Украину и развивать наши беспрецедентные санкции, чтобы привлечь к ответственности президента путина. "Группа семи" опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям для дальнейшего усиления наших экономических мер против рф", - говорится в сообщении Белого дома.

Детали

Новые мероприятия, как отмечается, будут направлены против "российского военного производства и цепочек снабжения".

"Лидеры G7 согласуют и расширят адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ россии к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, что производят наши экономики, особенно те, которые поддерживают российскую военную промышленную базу и технологический сектор. Государственный департамент и Министерство финансов Соединенных Штатов будут агрессивно атаковать российские цепочки поставок продукции оборонного назначения, вводя блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других юридических и физических лиц, связанных с обороной, и ограничивать способность россии заменить военную технику, которую она уже потеряла во время жестокой войны с Украиной", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран G7 намерены добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы россия заплатила цену за свою войну. Так, Соединенные Штаты в координации с G7, как указано, примут важные обязательства в частности ввести тарифы на сотни российских товаров на миллиарды долларов.

Лидеры G7 также "полны решимости ограничить доходы россии, в том числе от золота". В частности, анонсировано решение запретить импорт золота в США.

Кроме того, лидеры G7 должны принять решение о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, незаконное установление власти и причастность к российской тактике в отношении кражи украинского зерна или другого незаконного изъятия прибыли.

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции в отношении действующих в Украине частных военных компаний, российских воинских частей, которые были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных россией высокопоставленных должностных лиц в осажденных или удерживаемых российскими войсками городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в россии", - говорится в сообщении.

Также анонсировано значительное обязательство G7 по бюджетной поддержке и другой поддержке Украины. В частности, G7 обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный бюджетный дефицит. "Лидеры также примут на себя беспрецедентное долгосрочное обязательство по безопасности Украины с финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержкой столько, сколько нужно". Обязательства лидеров будут включать поддержку надежной военной готовности и обороны Украины, в том числе за счет своевременного предоставления современного оборонного оборудования и передовых систем вооружения, говорится в заявлении Белого дома.