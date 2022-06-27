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Зеленский попросил у стран G7 системы ПВО и ужесточение санкций против рф – Reuters

Зеленский попросил у стран G7 системы ПВО и ужесточение санкций против рф – Reuters

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к лидерам саммита G7 с просьбой передать системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции против россии и предоставить гарантии безопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, пишет УНН.

Детали

Выступая на саммите "Большой семерки" по видеосвязи, Зеленский также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и в восстановлении страны после войны, отметил европейский чиновник.

Напомним

Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что G7 по итогам саммита опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям против hоссии.

Источник: УНН
Теги: G7, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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