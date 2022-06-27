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Зеленский сказал лидерам G7, что война должна закончиться до конца года - Reuters

Зеленский сказал лидерам G7, что война должна закончиться до конца года - Reuters

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на саммите лидеров "Группы семи", что хочет, чтобы война в Украине закончилась до конца года, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Цитата

«Зеленский сказал лидерам "Группы семи", ведущих промышленных демократий, что он хочет, чтобы война россии в Украине закончилась до конца года, пока не наступила зима», - пишет Reuters, ссилаясь на двоих дипломатов из Европейского Союза.

Детали

Зеленский обратился к лидерам Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США по видеосвязи в понедельник, во второй день трехдневного саммита G7 на юге Германии.

Ранее

Reuters сообщил также, что Президент Украины просил лидеров "Группы семи" о системах противовоздушной обороны, дополнительных санкциях в отношении россии и гарантиях безопасности.

Как писал УНН, сегодня в Белом доме сообщили, что "Группа семи" по итогам саммита опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям против рф.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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