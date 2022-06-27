Столтенберг анонсировал усиленный комплексный пакет помощи Украине

КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде позже на этой неделе согласуют усиленный комплексный пакет помощи для Украины, что касается в частности защищенной связи, системы защиты от дронов и горючего. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

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"На саммите мы согласуем усиленный комплексный пакет помощи Украине. Он будет включать существенные поставки поддержки. В таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и горючее. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике НАТО. И еще больше укреплять свои институты обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

Детали

По его словам, на саммите также обсудят вопросы продовольственного кризиса, вызванного вторжением россии в Украину.

Также он приветствовал то, что Президент Украины Владимир Зеленский "присоединится к нам на саммите НАТО".

Дополнение

НАТО усилит свои боевые группы в восточной части Альянса.