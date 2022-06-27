Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,77 0,0337 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Несмотря на сокращение посевных площадей, дефицита подсолнечного масла не будет - эксперт
Несмотря на сокращение посевных площадей, дефицита подсолнечного масла не будет - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4785

Столтенберг анонсировал усиленный комплексный пакет помощи Украине

Столтенберг анонсировал усиленный комплексный пакет помощи Украине

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде позже на этой неделе согласуют усиленный комплексный пакет помощи для Украины, что касается в частности защищенной связи, системы защиты от дронов и горючего. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Цитата

"На саммите мы согласуем усиленный комплексный пакет помощи Украине. Он будет включать существенные поставки поддержки. В таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и горючее. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике НАТО. И еще больше укреплять свои институты обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

Детали

По его словам, на саммите также обсудят вопросы продовольственного кризиса, вызванного вторжением россии в Украину.

Также он приветствовал то, что Президент Украины Владимир Зеленский "присоединится к нам на саммите НАТО".

Дополнение

НАТО усилит свои боевые группы в восточной части Альянса.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.