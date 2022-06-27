путин будет участвовать в саммите G20, но пока не ясно как именно

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник сообщил помощник президента рф Юрий Ушаков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.

Детали

Ушаков затруднился точно ответить на вопрос о том, будет ли путин принимать участие в саммите очно или по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Он напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо направил путину приглашение принять участие в саммите "двадцатки", который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Напомним

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом приватно сообщил Индонезии, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.