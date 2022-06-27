МИД рф вручил ноту послу Греции и объявил о высылке 8 дипломатов: причины

КИЕВ. 27 июня. УНН. В российское внешнеполитическое ведомство была вызвана посол Греции в стране, ей объявили протест в связи с “конфронтационным курсом греческих властей в отношении россии”, пишет УНН со ссылкой на заявление российских “дипломатов”.

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«27 июня в МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции «persona non grata», - сказано в заявдении ведомства.

Детали

По информации ведомства, послу также была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в россии объявлены «persona non grata» и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней.

Российские «дипломаты» пригрозили, что в случае «продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию» - о какой именно реакции идет речь, не указано.

Напомним

Власти Греции в апреле выслали 12 членов дипломатических и консульских учреждений рф, аккредитованных в стране.

В конце мая Германия заявила, что поставит Греции боевые машины пехоты (БМП), чтобы правительство в Афинах могло передать Украине оружие советского образца.