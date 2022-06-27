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В США прокомментировали рашистский удар по Кременчугу

В США прокомментировали рашистский удар по Кременчугу

Бриджит Бринк

КИЕВ. 27 июня. УНН. Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя последние удары рф по Кременчугу, пишет УНН.

Цитата

“Ужасные сообщения и фото поступают с Кременчуга после ракетного удара россии по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине”, — написала посол в Twitter.

Детали

В результате ракетных обстрелов рашистами торгового центра в Кременчуге количество погибших увеличилось до 10, ранены 40 человек.

Начальник главного управления ГСЧС Полтавщины Владимир Сологуб сообщил, что в результате обстрела возник пожар по всей площади торгового центра — около 50 тысяч квадратных метров.

Работает 18 единиц техники, пожарный поезд и 80 человек личного состава ГСЧС. Направлены дополнительные силы и средства. Ситуация сложная, но в то же время, распространения пожара отсутствуют, производится тушение.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ракета, обстрелы
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