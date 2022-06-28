Председатель Еврокомиссии: у рф есть все больше проблем на фронте

КИЕВ. 28 июня. УНН. В ЕС считают, что россия начала замедляться в попытках захвата территорий Украины и у нее возникают новые проблемы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет CNN, передает УНН.

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“Военные эксперты говорят нам, что продвижение россии гораздо медленнее, чем ожидалось. Итак, в рф все больше проблем”, — подчеркнула она и добавила, что оккупанты не имеют стимула продолжать войну.

“Я бы вообще не ставила на россию. Напротив... украинцы знают, за что воюют. Они мотивированы. А русские понятия не имеют, за что воюют, ибо даже не видят смысл в этой войне”, — отметила фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, президент россии никогда не ожидал столь мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться единственными в своей позиции относительно войны.

Напомним

Перед переговорами на саммите G7, премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высмеяли российского диктатора за его привычку сниматься в образе “мачо”, когда садились за переговоры.