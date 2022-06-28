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"россия - страна убийц и лжецов": Кулеба о реакции россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

"россия - страна убийц и лжецов": Кулеба о реакции россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен реакцией россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. В сообщении в Twitter он назвал россию "страной убийц и откровенных лжецов", передает УНН.

Цитата 

"Больно наблюдать за реакцией россии на удар в ТРЦ Кременчуга. Обычные россияне болеют в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяли сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. россия – страна убийц и откровенных лжецов", - написал Кулеба.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Полтава и Полтавская область, война, Кременчуг, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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