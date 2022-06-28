Зеленский созвонился со Столтенбергом в преддверии саммита НАТО: заявил о важности ПРО для Украины

КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня состоялся очередной телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Главы Украинского государства, Украина нуждается в предоставлении мощной передовой ПРО (противоракетной обороны), сообщает УНН.

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«Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского «саммита трансформации» НАТО. Отметил важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов», - заявил Зеленский в Twitter.

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Столтенберг, в свою очередь, заверил, что союзники НАТО будут и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией: «Мы усилим поддержку нашего близкого партнера. Сейчас и на долгосрочную перспективу», - указал он.

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Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде позже на этой неделе согласуют усиленный комплексный пакет помощи для Украины, что касается защищенной связи, системы защиты от дронов и горючего. На саммите также обсудят вопросы продовольственного кризиса, вызванного вторжением россии в Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине будет долгой, поэтому союзники по Альянсу должны продолжать поставлять ей современное оружие. Он подчеркнул, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда россия аннексировала Крым и поддерживала боевиков на востоке Украины.