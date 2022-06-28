Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,91 0,1448 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом
Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5805

Лидеры G7 согласны, что путин не должен выиграть войну против Украины – Шольц

Лидеры G7 согласны, что путин не должен выиграть войну против Украины – Шольц

КИЕВ. 28 июня. УНН. Лидеры стран "Большой семерки" будут поддерживать Украину сколько нужно и будут увеличивать цену войны для россии. Об этом на брифинге по итогам саммита заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"G7 стоит вместе в поддержку Украины. Мы соглашаемся с тем, что президент путин не должен выиграть эту войну. И мы будем продолжать оказывать поддержку. И мы будем добиваться высокой цены, экономической и политической, для президента путина", – сказал Шольц.

Детали

По словам канцлера Германии, важно стоять вместе, даже если "это будет длинная дорога, которую придется пройти".

Он отметил, что страны G7 также будут бороться с российским нарративом о том, что это конфликт, которому противостоит только глобальный Запад.

Напомним

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что лидеры стран G7 планируют поручить министрам изучить вопрос вопрос по установлению ограничения цены на российский газ, а также намерены объявить об усилиях по ограничению цен на нефть из рф.

Источник: УНН
Теги: G7
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.