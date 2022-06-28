Российский режим будет привлечен к ответственности: Боррель отреагировал на удар по ТРЦ Кременчуга

КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на ракетный удар по торговому центру “Амстор” в Кременчуге, подчеркнув, что российский режим будет нести ответственность за преступления против гражданского населения Украины. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились сотни людей, напоминает о том, что россия ведет захватническую войну против Украины и ее народа. Это демонстрирует полное пренебрежение жизнью мирного населения, за что будет нести ответственность режим”, – написал он.

Дополнение

27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находилось более тысячи гражданских людей.

Рашисты выпустили две ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Одна из них попала в городской стадион.

Пока известно, что погибли более 20 человек, поступило более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших. Всего в больницу госпитализировали 25 человек, 59 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечал, что большинство тел погибших людей пока не опознаны, потому что сильно обгорели.

Разобрано более 60% завалов разрушенного ТЦ. Поисково-спасательные работы продолжаются – разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).