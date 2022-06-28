КИЕВ. 28 июня. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки “к моменту истины” в вопросе разблокировки украинского зерна. Об этом он сказал по итогам саммита лидеров стран G7, пишет УНН со ссылкой на ANSA.

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“Ситуация должна разрешиться, чтобы наполнить зернохранилища новым урожаем”, – заявил он, добавив, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш видит успех в решении данного вопроса.

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Кроме того, итальянский премьер добавил, что саммит G7 продемонстрировал “сплоченность” в оказании помощи Украине в защите от российского вторжения.

Драги также заявил, что ЕС “ускорит” ответ на просьбу Италии об ограничении цен на российский газ.

“Все лидеры согласны с необходимостью ограничить финансирование президента россии владимира путина, а также устранить причины инфляции. ЕС ускорит свою работу над ограничением цен на газ”, – добавил он.

Дополнение

Как писал УНН, россия вывезла со временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской области более 500 тыс. тонн украденного украинского зерна.

На прошлой неделе делегации миноборон Турции и рф провели переговоры по поводу выхода из украинских портов судов с зерном.

По данным минобороны рф, стороны отметили важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу "Азов Конкорд" выйти из порта Мариуполь.

Как сообщало турецкое издание Anadolu, по итогам переговоров между военными делегациями Турции и рф принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, россия и ООН) для обсуждения темы выхода судов с зерном из украинских портов.