Украина предлагает использовать золотовалютные резервы россии для компенсаций пострадавшим от ее вторжения
КИЕВ. 28 июня. УНН. Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Об этом во время заседания Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут его подписать и запустить процедуру конфискации российских активов”, – заявил он.
Детали
Кабинет министров также предлагает создать Фонд, куда уйдут около 300 млрд долларов российских средств. С этого Фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы.
“Мы оставим россии возможность самим оплатить репарации в пользу Украины, но это вряд ли возможно. Поэтому мы пойдем путем конфискации их активов и имущества. То же касается и конфискации всех российских активов в Украине. Все будет сделано процедурно правильно, чтобы потом не возникало никаких вопросов ни в одном международном арбитраже”, – добавил премьер.
Дополнение
Шмыгаль также заявил, что Украина работает над тем, чтобы россию окончательно исключили из FATF.