Германия не согласна с размещением войск НАТО в Польше и странах Балтии: Шольц предложил компромисс

КИЕВ. 28 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил протест против размещения войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. В то же время, он выступил с предложением разместить на востоке лишь элементы штабной инфраструктуры, силы связи, амуницию и склады горючего. Об этом пишет издание Welt, передает УНН.

Детали

Согласно плану, расширенное присутствие войск должно быть усилено в Литве, Эстонии, Латвии и Польше дополнительным контингентам военных, численностью от 3 000 до 5000 солдат.

По мнению Шольца, постоянное размещение формирований такого размера обходится дорого, а ведущие поставщики войск, такие как Германия, Великобритания и Канада, также сталкиваются с практическими проблемами из-за отсутствия боеспособной и полностью укомплектованной армии.

Как пишет издание, компромисс канцлера предусматривает “гибкое” размещение лишь нескольких элементов штабной инфраструктуры, но большинство солдат должны оставаться в своих странах.

В то же время, несмотря на то, что военнослужащие НАТО будут находиться в так называемом “режиме ожидания”, Шольц предлагает все же отправлять их периодически в Литву на маневры, чтобы ознакомиться с потенциальным местом дислокации. Как отмечает Welt, дипломаты также НАТО рассматривают данное предложение.

“После опыта жестокого нападения россии на Украину, страны Балтии опасаются, что помощь НАТО не прибудет вовремя, и в случае чрезвычайной ситуации, что приведет к уничтожению их военных сил”, — пишет издание.

Дополнение

В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартует саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.

На встрече лидеров НАТО планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.