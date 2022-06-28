Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия рф

КИЕВ. 28 июня. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна сделать выбор: позволить россии разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Цитата

«Мое послание Ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года. ОБСЕ должен сделать выбор: позволить рф разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф», - заявил министр.

Детали

По его словам, приверженность организации 10-ти принципам Хельсинкского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросили на произвол судьбы: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения россии и разорвала с ними контракты – Politico