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Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия рф

Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия рф

КИЕВ. 28 июня. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна сделать выбор: позволить россии разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Цитата

«Мое послание Ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года. ОБСЕ должен сделать выбор: позволить рф разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф», - заявил министр.

Детали

По его словам, приверженность организации 10-ти принципам Хельсинкского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить.

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Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Дмитрий Кулеба
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