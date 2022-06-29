россия должна быть исключена из Совбеза ООН - Зеленский

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, которая до сих пор остается членом ООН и даже имеет место постоянного члена в Совете Безопасности, должна быть лишена голоса в этой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

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"Если террористические действия совершает государство, то они не могут оставаться безнаказанными. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных. По Хартии ООН – это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны, нарушающие такие принципы, могут быть исключены из Генеральной Ассамблеи Советом Безопасности", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины подчеркнул, что хотя россия нарушает фундаментальные принципы ООН, ее до сих пор не привлекли к ответственности. Она остается членом ООН и даже имеет место постоянного члена в Совете Безопасности.

"Призываю вас лишить россию ее голоса на Генеральной Ассамблее. рф не имеет права оставаться в Совете Безопасности. Если мы будем проявлять должную политическую волю - это единственное условие для действия Хартии", - добавил он.

Напомним

28 июня, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине.

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