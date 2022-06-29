Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,92 0,0029 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом
Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3870

Союзники по НАТО отправят в Украину столько оружия, сколько потребуется - Шольц

Союзники по НАТО отправят в Украину столько оружия, сколько потребуется - Шольц

Олаф Шольц

КИЕВ. 29 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита НАТО в Мадриде (Испания) заявил, что союзники по НАТО будут продолжать поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Хорошо, что собравшиеся здесь страны, а также многие другие делают свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также оружие, которое срочно нужно Украине", — сказал Шольц журналистам.

Он добавил, что Альянс продолжит "интенсивно" оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.

Напомним

Во вторник, 28 июня, в Мадриде стартовал саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.

Источник: УНН
Теги: НАТО, оружие, Украина, Германия, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.