Союзники по НАТО отправят в Украину столько оружия, сколько потребуется - Шольц

КИЕВ. 29 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита НАТО в Мадриде (Испания) заявил, что союзники по НАТО будут продолжать поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

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"Хорошо, что собравшиеся здесь страны, а также многие другие делают свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также оружие, которое срочно нужно Украине", — сказал Шольц журналистам.

Он добавил, что Альянс продолжит "интенсивно" оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.

Напомним

Во вторник, 28 июня, в Мадриде стартовал саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.