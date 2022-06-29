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Великобритания ввела санкции против российского олигарха Потанина и двоюродной сестры путина

Великобритания ввела санкции против российского олигарха Потанина и двоюродной сестры путина

Владимир Потанин

КИЕВ. 29 июня. УНН. Великобритания ввела новые санкции против близкого окружения российского диктатора владимира путина, среди них: второй самый богатый человек россии Владимир Потанин и двоюродная сестра президента рф Анна Цивилева, пишет УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

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"Пока путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что ни для кого и ни для чего нет исключений, в частности, для ближайшего окружения путина", – заявил спикер правительства.

Детали

Как отметили, Владимир Потанин – второй самый богатый человек россии и владелец большого конгломерата "Интеррос". Он продолжает накапливать богатства, поддерживая режим путина, покупая "Росбанк" и акции "Тинькофф Банка" в период после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Анна Цивилева – супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и двоюродная сестра президента рф. Она также является президентом российской угледобывающей компании "АТ Kolmar Group", которая тоже попала под санкции.

Кроме того, правительство Соединенного Королевства наложило санкции на группу российских лиц и компаний за их участие в репрессиях гражданского населения и поддержку режима Асада в Сирии.

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Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Великобритания
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