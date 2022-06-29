В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине

КИЕВ. 29 июня. УНН. Лидеры стран-членов НАТО согласовали усиленный пакет оборонной помощи для Украины. Об этом говорится в декларации саммита лидеров, который стартовал накануне в Мадриде, пишет УНН.

Цитата

"Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, продолжающей защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставку нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту Украины и ее устойчивость, а также поддержит модернизацию оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости", - сказано в декларации.

"В более долгосрочной перспективе мы будем оказывать помощь Украине и поддерживать ее усилия на пути послевоенного восстановления и реформ", - говорится в документе.

Детали

В декларации отмечается, что лидеры Альянса решительным образом осуждаем агрессивную войну россии против Украины.

Также указано, что россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.

"Союзники тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и облегчению глобального продовольственного кризиса. Мы будем продолжать противостоять лжи россии и отвергать ее безответственную риторику. россия должна немедленно прекратить войну и выйти из Украины. беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне", - говорится в декларации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО одобрило стратегическую концепцию до 2030 года: россия названа главной угрозой безопасности

Дополнение

В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартовал саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.

На встрече лидеров НАТО в Мадриде в течение следующих трех дней планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.