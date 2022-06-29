Новости: Политика
29 июня 2022, 17:12 • Виктория Данильченко • 4425
"Визиты не прекращаются": Зеленский встретился с президентом Индонезии
КИЕВ. 29 июня. УНН. Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
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"Визиты наших партнеров не прекращаются. Сегодня встречаюсь в Киеве с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Спасибо, что в это непростое для нашего государства время мы чувствуем поддержку вашего народа и страны!" – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня президент Индонезии Джоко Видодо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.
Источник: УНН
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