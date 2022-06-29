"Визиты не прекращаются": Зеленский встретился с президентом Индонезии

КИЕВ. 29 июня. УНН. Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Визиты наших партнеров не прекращаются. Сегодня встречаюсь в Киеве с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Спасибо, что в это непростое для нашего государства время мы чувствуем поддержку вашего народа и страны!" – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня президент Индонезии Джоко Видодо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.