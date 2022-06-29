"Украина может остановить войну за сутки": в СНБО объяснили, зачем рф прибегает к таким манипуляционным заявлениям

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Центре противодействия дезинформации, работающем при СНБО, рассказали об основном нарративе, который сегодня продвигают российские СМИ. Сообщения несут в себе элементы манипуляции, направленные в основном на население, живущее в непосредственной близости от зоны активных боев, а в Кремле пытаются посеять сомнение и недоверие к руководству Украины, передает УНН.

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"По мнению оккупантов, люди, находящиеся под постоянными обстрелами, готовы пойти на любые условия, или только остановить войну. Провокационные заявления, что именно Украина может остановить войну за сутки, могут посеять сомнение и недоверие к руководству нашего государства", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре подчеркивают, что войну начала русская федерация, поставить точку в кровопролитном вторжении может только российская верхушка.

"Завершить войну могут в москве в любой момент, отводом своих военных и остановкой обстрелов на территории Украины!" – резюмируют в ведомстве.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали.

Депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда продвигает нарратив, что от войны в Украине выиграют США и НАТО, а РФ не испытывает на себе влияние санкций. Он с трибуны Европарламента неоднократно заявлял, что "события в Украине" - это "провокация" со стороны США и НАТО, которые хотят "изменить мировой порядок, поскольку теряют свое влияние".