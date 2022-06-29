Зеленский просит ВР поддержать присоединение Украины к Конвенции об экстрадиции

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

"Ратификация Конвенции позволит Украине стать Государством – участником Конвенции об экстрадиции, создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами Государств-участников по выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, пытающихся уклониться от ответственности за совершенные преступления, скрываются на территории одной из них", - говорится в пояснительной записке.

Детали

Так, законопроектом № 0158 предлагается, в частности:

· К статье 2 предлагается сделать предостережение о том, что Украина не будет выдавать другому государству граждан Украины.

· К статье 3 предлагается высказать предостережение, что Украина может отказать в выдаче лица в случае, если есть основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.

· К статьям 5 и 9 предлагается сделать заявление, что в Украине запросы об экстрадиции составляет и получает Офис Генерального прокурора (во время досудебного расследования) и Министерство юстиции Украины (во время судебного производства или приговора).

В настоящее время законопроект Президента направлен на рассмотрение Комитета.

Дополнение

20 июня Совет ратифицировал Стамбульскую конвенцию.