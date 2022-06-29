Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,92 0,0029 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт
HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2160

Украина договорилась с Индонезией о начале безвизового режима – Зеленский

Украина договорилась с Индонезией о начале безвизового режима – Зеленский

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве, передает УНН.

Цитата

"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это важно для наших народов со всех точек зрения, для экономики, социального развития, образования, связей между людьми", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев сегодня.

Он посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.

Добавим

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Украине думают о приостановлении безвизового режима с Израилем.

Источник: УНН
Теги: Украина, Индонезия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.