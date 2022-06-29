Украина договорилась с Индонезией о начале безвизового режима – Зеленский

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве, передает УНН.

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"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это важно для наших народов со всех точек зрения, для экономики, социального развития, образования, связей между людьми", - рассказал Зеленский.

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Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев сегодня.

Он посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Украине думают о приостановлении безвизового режима с Израилем.