Новости: Политика
29 июня 2022, 19:12 • Анна Мурашко • 2160
Украина договорилась с Индонезией о начале безвизового режима – Зеленский
КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве, передает УНН.
Цитата
"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это важно для наших народов со всех точек зрения, для экономики, социального развития, образования, связей между людьми", - рассказал Зеленский.
Дополнение
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев сегодня.
Он посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области.
Добавим
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Украине думают о приостановлении безвизового режима с Израилем.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram