Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,92 0,0029 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт
HIMARS сразу не изменят ситуацию на фронте, их преимущество в точечных ударах по целям – эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1935

Индонезия планирует принять участие в восстановлении больниц Киевской области - Видодо

Индонезия планирует принять участие в восстановлении больниц Киевской области - Видодо

КИЕВ. 29 июня. УНН. Индонезия планирует принять участие в послевоенном восстановлении больниц в Киевской области и помочь Украине медикаментами. Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Мы сделаем все, чтобы правительство и наш индонезийский народ оказывали помощь медикаментами, а также приняли участие в восстановлении больниц Киевской области», - сказал Видодо.

Детали

Перед этим во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

«Мы обсудили сегодня с господином президентом (Видодо – ред.) перспективы послевоенного восстановления Украины, я приглашаю государство Индонезия и индонезийские компании, специалистов присоединиться к реализации этого масштабного проекта …», - отметил Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Добавим

В Мининфраструктуры объяснили, какие составляющие будет охватывать план восстановления Украины после победы в войне.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, война, больницы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.