Индонезия планирует принять участие в восстановлении больниц Киевской области - Видодо

КИЕВ. 29 июня. УНН. Индонезия планирует принять участие в послевоенном восстановлении больниц в Киевской области и помочь Украине медикаментами. Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Мы сделаем все, чтобы правительство и наш индонезийский народ оказывали помощь медикаментами, а также приняли участие в восстановлении больниц Киевской области», - сказал Видодо.

Детали

Перед этим во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

«Мы обсудили сегодня с господином президентом (Видодо – ред.) перспективы послевоенного восстановления Украины, я приглашаю государство Индонезия и индонезийские компании, специалистов присоединиться к реализации этого масштабного проекта …», - отметил Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Добавим

В Мининфраструктуры объяснили, какие составляющие будет охватывать план восстановления Украины после победы в войне.