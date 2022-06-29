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Третья мировая уже началась: Резников передал послание НАТО и кремлю

Третья мировая уже началась: Резников передал послание НАТО и кремлю

КИЕВ. 29 июня. УНН. Третья мировая война началась 24 февраля 2022 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервю Sky News, пишет УНН.

Цитата

Так, министра спросили о том, какое бы послание он хотел передать для НАТО.

«Пожалуйста, не чувствуйте никакой усталости. Пожалуйста, продолжайте вашу поддержку. Не бойтесь нового уровня эскалации с россиянами, потому что, абсолютно честно, 24 февраля этого года была начата Третья мировая война. Это абсолютно честно, и это реальная жизнь. Не бойтесь», - ответил Резников.

Детали

Он объяснил, что Украина - первое поле битвы в этой войне. И если она падет, то следующим полем битвы будут европейские страны.

«Не бойтесь, и мы победим вместе», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

У него также спросили о послании непосредственно для кремля.

«Мы не собираемся сдаваться. Мы соседи, и люди, которые живут в россии - у них будут сыновья, дочери, внуки, внучки, а вы разрушили это общение между народами на следующие 50 лет», - подчеркнул министр.

Ранее

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита НАТО призвал к такой же активной позиции по Украине, как и по другим вопросам.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Алексей Резников
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