"Нулевая" растаможка все: Зеленский подписал закон об отмене льгот на импортные товары и авто

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате пошлин и обложения НДС на импортные товары и растаможку автомобилей, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"30.06.2022 возвращен с подписью от Президента", - говорится в карточке законопроекта.

"Законопроект №7418 о возобновлении импортных налогов подписан Президентом", - отметил народный депутат, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

Нардеп напомнил, что закон освобождает от любых налогов электрокары.

Как ожидается, возврат пошлин и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто будет с 1 июля.

Ранее

Кабмин подал в парламент законопроект №7418 30 мая, предлагая отменить часть льгот на таможне, введенные во время военного положения. В частности, снять льготы на ввоз автомобилей.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагалось возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн; ввезено более 119 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

Вместе с тем, предлагалось внести изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Верховная Рада проголосовала за него 21 июня.