Кулеба про успехи на Змеином: получим больше тяжелого оружия – освободим больше земель

КИЕВ. 30 июня. УНН. Партнеры не должны бояться предоставить Украине больше тяжелого оружия для освобождения захваченных земель. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя успехи украинской армии по освобождению острова Змеиный украинскими вооруженными силами, пишет УНН.

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«После того как Украина разгромила российских захватчиков на острове Змеиный, они представили свое отступление как "жест доброй воли". Они всегда преуменьшают свои поражения таким образом. Партнеры не должны опасаться предоставить Украине больше тяжелого оружия, чтобы мы освободили больше наших земель», - написал министр.

Напомним

Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".