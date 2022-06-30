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Ни фракция, ни парламент: Арахамия уверяет, что отставку Шмыгаля не рассматривают

Ни фракция, ни парламент: Арахамия уверяет, что отставку Шмыгаля не рассматривают

Давид Арахамия

КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал слухи о, якобы, отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. По его словам, вопрос замены в Верховной Раде не рассматривается, а точечные ротации в правительстве проходят на постоянной основе. Об этом сообщил Арахамия в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – говорится в сообщении.

Детали 

Также Арахамия добавил, что точечные ротации в Кабинете Министров происходят на постоянной основе: "Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – резюмировал он.

Дополнение 

СМИ сообщали, что в Кабмине осенью возможны перестановки, в том числе и отставка Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: отставка, война с Россией, Давид Арахамия
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