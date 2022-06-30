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Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки

Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки

КИЕВ. 30 июня. УНН. Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"В развитие диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – написал Зеленский.

Напомним

Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже на фронте.

Источник: УНН
Теги: Германия
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