В МИД рф вызвали посла Британии из-за "хамских высказываний" о путине

КИЕВ. 30 июня. УНН. Российское "дипломатическое" ведомство в четверг вызвало посла Великобритании и вручила той "памятную записку". Об этом говорится в распространенном заявлении на сайте МИД, пишет УНН.

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"30 июня в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа. Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании", - сказано в заявлении.

Детали

Российские "дипломаты" утверждают, что обозначили "недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц" Британии "заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия".

Ранее

На днях пресс-секретарь МИД россии неожиданно обвинила власти Великобритании в использовании "несуществующих" российских ядерных угроз для отвлечения британских граждан от внутренних проблем.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что президент россии владимир путин "страдает комплексом неполноценности" и "мачистским взглядом на мир". Он также высказал предположение о "сумасшествии" российского президента.

До этого британский премьер Борис Джонсон заявил, что, будь Путин женщиной, он не начал бы "безумную, мачистскую" войну в Украине, и назвал действия Путина "идеальным примером токсичной маскулинности".