В парламенте Великобритании поддерживают передачу Украине самолетов-перехватчиков для борьбы с крылатыми ракетами рф

КИЕВ. 30 июня. УНН. Guildhall пообщался с депутатами британского парламента на предмет передачи Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам рф, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО, передает УНН.

Детали

Депутат от Консервативной партии Великобритании сер Роджер Гейл дважды ответил утвердительно на вопросы как о поддержке поставок Украине западных самолетов-перехватчиков, так и необходимых для противодействия крылатым ракетам систем противоракетной обороны.

В свою очередь, представитель Лейбористской партии парламентарий Крис Браян, отвечая на вопрос поддерживает ли депутат необходимость передачи Украине самолетов F-15e и F-16, также озвучил позицию поддержки.

"Я поддерживаю предоставление Украине всего, что необходимо для отражения варварского нападения Путина", - заявил парламентарий.

Член Палаты Лордов парламента Великобритании лорд Мехнад Десаи также заявил о собственной поддержке в отношении передачи Украине авиации и необходимых систем противоракетной обороны для борьбы с крылатыми ракетами.

"Конечно. Моя позиция в том, что НАТО должно сделать все что может, чтобы помочь Украине", - заявил британский лорд.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, являются эффективными так как оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.