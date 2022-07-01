Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, ударивших по ближайшему окружению путина

КИЕВ. 1 июля. УНН. Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению путина, в частности олигарху Владимиру Потанину и родственнице президента РФ Анне Цивилевой, передает УНН.

Детали

Владимир Потанин – второй самый богатый человек россии, владелец большого конгломерата "Интеррос". Во время полномасштабной войны в Украине он продолжает накапливать богатство, поддерживая режим путина, приобретя Росбанк и акции Тинькофф Банка, говорится в обосновании санкций.

Анна Цивилева - двоюродная племянница путина и президент известной российской угледобывающей компании АО "Колмар Групп", также попавшей под санкции. Ее муж - Сергей Цивилев является губернатором Кемеровской области, богатой углем.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Соединенное Королевство ввело санкции против более 1000 человек и 100 компаний.

Вводить санкции против российских олигархов и компаний Великобритания начала еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Так 22 февраля в санкционный список включили еще пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое близких к президенту россии владимиру путину бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг.

Большинство из них принадлежит к ближайшему кругу президента россии путина.

Напомним

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, кто из российских бизнесменов имеет тесные связи с путиным. Среди них, в частности, есть и Аркадий Ротенберг.

Он является достаточно близким и доверенным лицом, которому президент россии поручает особо важные государственные заказы, такие как крымский мост, отметил экс-депутат Госдумы.

Аркадий Ротенберг — российский олигарх, которому принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по трубе “Тольятти-Одесса”.

По этой трубе транспортировался еще один российский продукт - аммиак, производимый на предприятии “ТольяттиАзот”. Оно принадлежит еще одному российскому олигарху Дмитрию Мазепину.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине Мазепин общался с президентом россии Путиным и пообещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над ОПЗ.

Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры по покупке Одесского припортового завода.